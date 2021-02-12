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رسميًا.. “برنيق” تحصل على رخصة المشغّل الجوّي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصلت شركة “برنيق للطيران” على رخصة المشغّل الجوّي من قبل السلطات الليبية، والصادرة عن مصلحة الطيران المدني، وذلك بعد استيفائها لكافة الشروط.

وكانت “برنيق” قد استقبلت، في أكتوبر الماضي، أول طائراتها من طراز “إيرباص إي 320″، وبحسب إدارة الشركة؛ فإن “برنيق” ستضيف ثلاث طائرات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم الشركة تقديم خدمات الحجز الإلكتروني، في انتظار تسيير رحلات لثلاث وجهات دولية، وهي “تونس والخرطوم والإسكندرية”، ورحلات محلية من بينها “طرابلس والكفرة”.

وتأسّست “برنيق” قبل عاميْن برأس مال قدره 200 مليون دينار، وتعتزم الشركة إنشاء صالة ركاب خاصة بزبائنها داخل مطار بنينا في بنغازي، ضمن خطة الارتقاء بخدمات الطيران في ليبيا.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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