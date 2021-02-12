المنفي: هدفنا لم الشمل وجمع كلمة الليبيين

عبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي عن مدى سعادته على حفاوة الاستقبال الذي تلقاه اليوم الجمعة في طبرق.

وقال المنفي في كلمة أمام مستقبليه إن من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد والتي من أهمها المصالحة الوطنية، ولم الشمل وجمع كلمة الليبين، وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالًا لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية.

وكان المنفي وصل صباح اليوم الجمعة إلى مدينة طبرق مسقط رأسه، هي الأولى له بعد انتخابه رئيساً للمجلس من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكان فى استقبال المنفي بمطار طبرق، رئيس المجلس التسييري طبرق، ورئيس المجلس التسييري بئر الاشهب، ورئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي.

وتأتي زيارة المنفي لطبرق بعد يوم واحد من زيارته لمدينة بنغازي.