 شكري يطالب بضرورة خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أخبار ليبيا 24

وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بإنهاء كافة أنواع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وضمان رحيل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والإمارات بهدف تناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكد شكري على أهمية احترام كافة دول المنطقة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وخروج كافة القوات الأجنبية من مناطق الأزمات والامتناع عن التهديد باستخدام القوة العسكرية.

وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى إنه من الضروري تحقيق حل سياسي شامل في ليبيا، يسمح بنقل السلطة إلى حكومة منتخبة.