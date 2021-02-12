المنفي: نركز على تحقيق المصالحة للوصول إلى الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، انه سيواصل العمل ودعم الحوار حتى الوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري.

وقال المنفي في تصريحات له عقب وصوله اليوم الجمعة إلى مدينة طبرق، إنه سيركز على ثلاث مهام رئيسية أولها توحيد الجيش من خلال مسار 5+5 حتى تصل البلاد إلى مؤسسة عسكرية موحدة، وسيتم التركيز على هذه النقطة لأن المجتمع الدولي يدعم ذلك بشدة.

وأضاف المنفي أما المهم الثانية هي توحيد مؤسسات الدولة ووزاراتها، لأن ذلك سيعود على المواطن وستتحسن أوضاعه المعيشية، ما سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وبالتالي تمهيد الطريق للانتخابات وتشجع المواطنين على المشاركة فيها لاختيار من يرونه مناسبا.

وأشار المنفي إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في المصالحة الوطنية الشاملة، مشيرا إلى أنه يعمل الآن على وضع تصورات لبدء المصالحة.

وشدد المنفي على أن هذا العمل جماعي، ولا يتم إلا من خلال التعاون، الذي سيمكن ليبيا من الوصول لبر الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24