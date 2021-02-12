البدء في إزالة الألغام ومخلفات الحروب من الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة

سرت 12 فبراير 2021 (وال)-باشرت سرية الهندسة العسكرية التابعة لـغرفة عمليات سرت، في عملية تمشيط واسعة للطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، لإزالة الألغام ومخلفات الحروب الموجودة في تلك المنطقة.

هذا وقد باشر عناصر سرية الهندسة العسكرية بإشراف مباشر من اللواء أحمد سالم، وذلك تمهيدًا لإعادة فتحه وفقًا للمادة السادسة من اتفاق اللجنة العسكرية ” 5+5 ” والذي ينص على ففتح وتأمين الطرق التالية: الطريق الساحلي بنغازي سرت مصراتة طرابلس، وطريق مصراتة أبو قرين الجفرة سبها غات، وطريق غريان الشويرف سبها مرزق. (وال-سرت) ر ت

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