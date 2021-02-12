«المنفي»: لدينا ثلاث مهام توحيد الجيش والمؤسسات والمصالحة الوطنية

أكد الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم الجمعة، أن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة صعبة في مرحلة غاية الصعوبة، سنعمل فيها من خلال الحوار الوطني حتى نصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

وقال الدكتور محمد المنفي، في كلمة له عقب وصوله إلى مدينة طبرق، اليوم الجمعة، أن مهمة مجلسة تمكن في ثلاث مهام رئيسية، أولها توحيد المؤسسة العسكرية وهذه المهمة تعمل عليها اللحنة العسكرية 5+5 وسندعمها حتى توحيد الجيش، لافتا إلى أن هذا المسار من أهم المسارات حتى المجتمع الدولي يؤكد عليها حتى يتحقق الاستقرار في البلاد.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أن المهمة الثانية تكمن في توحيد المؤسسات والتي تعد من أهم النقاط بالنسبة للمواطن الليبي، وبها يتحقق الاستقرار ليتم إنجاز الانتخابات، موضحا أن الانتخابات لن تنجز وإلا بتوحيد للمؤسسات وانتعاش الاقتصاد، فلابد أن يعيش المواطن حياة كريمة وآمنة حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أن المهمة الثالثة هي المصالحة، والتي تعتبر نقطة أصيلة بالنسبة للمجلس الرئاسي الرئاسي، ونعمل الآن على عدة دراسات نستطيع من خلالها اختيار بعض الشخصيات التي تكون قادرة على إتمام المصالحة لأنها لن تنجز بالعمل الفردي بل بمجهودنا جميعا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله.

وكان المشير خليفة حفتر، قد التقى الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أمس الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الخيس، فإن اللقاء تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها “الحوار السياسي” لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد وصل مطار بنينا، في وقت سابق من أمس الخميس، وكان في استقباله بقاعات كبار الزوار، عدد من الأعيان والنواب والضباط، على رأسهم اللواء مراجع العمامي رئيس لجنة القيادة العامة في 5+5، ووزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب.