ليبيا – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد، وذلك في رسالة بعثها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أمس الخميس.
بايدن وفي رسالته إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي وفقًا لما أورده موقع قناة “سكاي نيوز عربية” قال إن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأضاف: “هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم”.
يُشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في الـ25 من شهر فبراير لعام 2011 في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.
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