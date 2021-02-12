وأضاف: “هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم”.

يُشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في الـ25 من شهر فبراير لعام 2011 في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.