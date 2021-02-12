“الجمهورية” يرفع سقف السحب إلى 15 ألف دينار في “القريات”

نجح العاملون في مصرف “الجمهورية” بالقريات، في رفع سقف السحب اليومي للحسابات الجارية إلى 15 ألف دينار.

وبفضل إدارة متميزة من الشباب المتخصص في علوم الاقتصاد والمال؛ حقّق فرع المصرف في القريات نجاحاتٍ في توفير السيولة بشكل دوري، وسقف سحب عال مقارنة ببقية المصارف في البلاد.

ووصل سقف السحب من الحسابات الجارية للمواطنين بمناطق القبلة من فرع مصرف الجمهورية بالقريات إلى خمسة آلاف دينار للحساب الواحد، فيما ترتفع هذه القيمة إلى 15 ألف دينار للحالات المرضية وحالات الأمراض المزمنة، التي أولتها إدارة المصرف عناية خاصة وتسهيلات إضافية.

خطوة لاقت استحسان المواطنين الذين أشادوا بجهود الإدارة والعاملين، فيما باشر المصرف خدمات التحويل الفورية للحسابات الداخلية إضافة إلى التحويلات للفروع الأخرى، كما مكّن المواطنين من الحصول على دفاتر صكوك إلكترونية، بدلاً من القديمة؛ ممّا سهّل حياة المواطنين، وخفّف من معاناة نقص السيولة.

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