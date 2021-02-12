“بايدن” يمدد حالة الطوارئ الأمريكية تجاه ليبيا لمدة عام 

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا لمدة عام واحد.

وقال بايدن في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن “الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

وأضاف أن “هناك حاجة إلى تدابير لحماية تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي وشركائهم وغيرهم”.

وقد تم إعلان حالة الطوارئ الأولى في 25 فبراير 2011، إذ اتهمت النظام السابق باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.