فرانس برس: ليبيا تشهد انهيارا غير مسبوق بعد أحداث 2011

قالت وكالة أنباء فرانس برس إن عهد الزعيم الراحل معمر القذافي لم يشهد إطلاقا الانهيار الذي وصلت إليه ليبيا حاليًا، رغم امتلاكها أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في إفريقيا، قياسًا بعدد سكان قليل يبلغ 7 ملايين نسمة فقط.

وأضافت الوكالة في تقرير ميداني لها حول الانهيار الاقتصادي الكبير الذي ضرب ليبيا بعد نكبة 2011 قياسًا بالوضع الجيد الذي كانت عليه البلاد سابقًا، أن سكان البلاد غارقون في مخلفات عقد من الصراع الدموي المتمثلة باقتصاد محطم وفقر وانهيار للدينار، وارتفاع لأسعار المستهلكين، وانقطاع للتيار الكهربائي، ونقص الوقود، وندرة المياه النظيفة، فضلًا عن هياكل مشاريع غير مكتملة بسبب أحداث العام 2011.

وأشار التقرير إلى ما ذكره أحد الوافدين من مالي في منتصف تسعينيات القرن الماضي بحثًا عن عمل ويبلغ من العمر 62 عامًا، وذكر أن عهد الزعيم الراحل تميز بتوفر الأمن قياسًا بالخوف الذي حل في البلاد بعد العام 2011، لوجود الكثير من الأسلحة والميليشيات التي لا تحترم القوانين، مضيفا أنه أصبح من الصعب أن يعيش هو وأبناؤه في وضع جيد في ليبيا في الوقت الراهن.

ونقل التقرير ما قاله الخبير الاقتصادي كمال المنصوري من أن ما يحدث في ليبيا خلال الفترة الحالية يمثل ركودًا اقتصاديًا لا مثيل له.

وألمح المنصوري إلى أن الأسعار مستمرة في الارتفاع والمصارف تفتقر إلى السيولة النقدية والفجوة بين الدينار والدولار في السوق السوداء ما تزال كبيرة، ولا يمكن أن يتحقق الإصلاح من دون استقرار، مؤكدا أنه لن يعود المستثمرون الأجانب من دون ضمانات أمنية.

ولفتت التربوية سليمة يونس، وهي من طرابلس تبلغ 57 عامًا، أن العقد الماضي تسبب في خسائر فادحة في الليبيين الغاضبين للغاية والمحبطين، فالكثير منهم يعيشون خوفًا وفقرًا متزايدًا في بلد غني، وهو ما يمثل أمرًا غير عادل وهدرًا غير مقبول لمواردهم.

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