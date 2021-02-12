ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

12 February, 2021

شهد مركز الإنتاج الإعلامي في جامعة بنغازي، احتفالية تخريج أول دفعة في دورة التدريبية بمجال الإعلامي، شملت التقديم والإلقاء والتصوير بإشراف مركز الإنتاج الإعلامي بالجامعة، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من كلية الإعلام.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية فقد أشرف على الدورة التدريبية مدير مكتب التدريب بالمركز وتنظيم الأستاذة أسماء البرعصي، بالتعاون مع الدكتورة رحاب شنيب، تضمنت تنظيم محاضرات فن الإلقاء بإشراف الإذاعي أحمد المقصبي في مجال التقديم الإذاعي وفن التصوير الفوتوغرافي بإشراف المصور طارق الهوني.

وأشاد رئيس المركز الإعلامي الأستاذ ميلاد الورفلي بنجاح الدورة الذي ظهر جليلا من خلال إقبال الطلبة على الدورات، وأن المركز يحتاج لمثل هذه العناصر الشابة للعمل كمتدربين في إذاعة الجامعة، مشيرا إلى أن هناك دورات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على الطلبة المشاركين وشهادات تكريم للأساتذة المتطوعين المشرفين على المحاضرات التدريبية.