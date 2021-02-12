ليبيا الان

تركيا: قوّاتنا لن تغادر ليبيا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / الجريدة التونسية
الجريدة التونسية
مصدر الخبر / الجريدة التونسية

أعلنت الرئاسة التركية، أنّ قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي “نافذا” بين الجانبين، وذلك رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر.

وأشار البيان إلى أن الشركات التركية ستلعب أيضا دورا في جهود إعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة الجديدة.

ويأتي البيان التركي، رغم الدعوات الدولية بإخراج الجنود الأتراك من ليبيا، خاصة بعد انتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية، وسط ترحيب دولي واسع.

وانتخب محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبه رئيسا للحكومة الوطنية التي ستشرف على مرحلة انتقالية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه في منتدى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة.

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الجريدة التونسية

الجريدة التونسية

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  • سيرحلوا مع رحيل فاسد السراق الذى جلبهم لحمايته اما رئيس المجلس الرئاسى الجديد فاصاب الخوان واردوغات بالهزيان عندما كانت اول زيارة له لقائد الجيش الوطنى ليثبت نهاية عهد التبعية للاتراك من فاسد السراج التركى الاصل اما حفيد عمر المختار فاختار طريق الكرامة والسيادة الوطنية انتهى الدرس ياخوان فليس لكم مكان من الان والمشرى حامل بيضان اردوغان راحت عليه

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