ليبيا الان

“بن تاهية” يكشف لـ”البلاد” أسباب إلغاء نتائج انتخابات “بلدية طرابلس”

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش برنامج “البلاد”، على شاشة 218news، الخميس، أبرز الأحداث على الساحة الليبية، ومن بينها قرار المحكمة الجزئية التي قضت ببطلان نتائج انتخابات بلدية طرابلس.

وفي هذا الصدد؛ يقول رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم بن تاهية: “بالنسبة لانتخاب المجلس البلدي طرابلس التي كانت يوم السادس من فبراير الماضي، وأعلنت النتائج يوم الأحد الماضي؛ من حق أصحاب المسعي التقدم بطعون أو أي إجراءات قضائية أمام المحاكم المختصة”.

وأضاف أن المحكمة الجزئية الدرجة الأولى، التي قضت بإلغاء النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس؛ أصدرت حكمًا جزئيًا، موضحًا أن أسباب هذا الحكم هي عدم تسهيل الظروف الملائمة للوكلاء والمراقبين، وعدم مراعاة المادة “52” التي تقتضي أن يوم الانتخاب للمجلس البلدي يجب أن يكون يوم عطلةٍ رسميةٍ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك