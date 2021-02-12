“بن تاهية” يكشف لـ”البلاد” أسباب إلغاء نتائج انتخابات “بلدية طرابلس”

ناقش برنامج “البلاد”، على شاشة 218news، الخميس، أبرز الأحداث على الساحة الليبية، ومن بينها قرار المحكمة الجزئية التي قضت ببطلان نتائج انتخابات بلدية طرابلس.

وفي هذا الصدد؛ يقول رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المهندس سالم بن تاهية: “بالنسبة لانتخاب المجلس البلدي طرابلس التي كانت يوم السادس من فبراير الماضي، وأعلنت النتائج يوم الأحد الماضي؛ من حق أصحاب المسعي التقدم بطعون أو أي إجراءات قضائية أمام المحاكم المختصة”.

وأضاف أن المحكمة الجزئية الدرجة الأولى، التي قضت بإلغاء النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس؛ أصدرت حكمًا جزئيًا، موضحًا أن أسباب هذا الحكم هي عدم تسهيل الظروف الملائمة للوكلاء والمراقبين، وعدم مراعاة المادة “52” التي تقتضي أن يوم الانتخاب للمجلس البلدي يجب أن يكون يوم عطلةٍ رسميةٍ

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