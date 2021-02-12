لافروف لـ كوبيش: لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة هاتفيا مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأزمة الليبية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن الطرفين بحثا مستجدات الوضع في ليبيا، بما في ذلك على ضوء مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الجانب الروسي مجددا أنه لا بديل عن التسوية السياسية للأزمة الليبية في إطار عملية شاملة تشارك فيها كافة القوى الأساسية في البلاد.

وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش قد عين الشهر الماضي الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.

وكان لافروف، قد قال إن القوى السياسية المختلفة في ليبيا، بما في ذلك أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي، يجب أن تشارك في الحوار الوطني الليبي.

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