المنفي يصل إلى مدينة طبرق ويلتقي عددا من المسؤولين

كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد وصل صباح اليوم إلى مدينة طبرق،

وبحسب مراسلنا فقد كانت في استقبال المنفي شخصيات عسكرية وسياسية واجتماعية من مدن طبرق وامساعد وبير الاشهب، ومن المتوقع أن يعقد رئيس المجلس الرئاسي خلال هذه الزيارة عدة اجتماعات مهمة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للمنفي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، بعد زيارته لمدينة بنغازي، وستكون ضمن سلسلة من الزيارات التي سيجريها الرئيس إلى كل المدن والمناطق الليبية بحسب مكتبه الإعلامي.

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