ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 February, 2021

دعت كل من مصر و اليونان و قبرص ،اليوم الجمعة ،الحكومة الليبية الجديدة إلى إلغاء مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 .

وطالب وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان ،في بيانا مشتركا ،بضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما أكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ،مشدّدين على أن الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة.

و أعتبر الوزراء ،ان الاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا ،يعتبر انجازا كبيرا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021 ، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.