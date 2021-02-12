الرقابة على الأغذية: ضبط مخبز بسوق الجمعة يخلط دقيق القمح بعلف الحيوانات

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية قيام مخبز شهرزاد بسوق الجمعة طرابلس، بخلط دقيق القمح مع العلف الحيواني، في صناعة الخبز والخبيز.

وأوضح المركز، في بيان نشره على صفحته بموقع ” فيسبوك” أنه تم ضبط أكياس من الدقيق مخلوط بالعلف الحيواني يستخدم في صناعة الخبز و الخبيز داخل المخبز، إضافة إلى أنه تم تسجيل مخالفات أخرى تتعلق بعدم مطابقة غرفة تخمير الخبز للمواصفات، بجانب أن المخزن يحتاج للتنظيم، إضافة إلى أن بعض الطواجين متهالكة. وأشار المركز إلى تسجيل إنذارا بالقفل ضد المخبز مدته 24 ساعة

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