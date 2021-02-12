“الوفاق”: وزير خارجية بوركينا فاسو يهنئ سيالة على انتخاب سلطة تنفيذية جديدة

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو، اليوم الجمعة، التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن باري قدم لسيالة التهاني على انتخاب مجلس رئاسي جديد ورئيس حكومة في ليبيا، معرباً عن تطلعه بأن تسهم نتائج الانتخابات في دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا.

وبحسب البيان، أعرب وزير خارجية بوركينا فاسو عن دعمه للمفوضين الجدد الذين تم انتخابهم خلال القمة الإفريقية يومي 6 و7 فبراير الجاري.

كما أعرب باري عن تطلعه إلى إجراء مشاورات في الفترة القادمة بشأن منصبي مفوض الصحة والشئون الإنسانية، والتنمية الاجتماعية، ومفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث سيتم التنافس عليهما بين إقليمي شمال أفريقيا وغرب أفريقيا قبل الدورة القادمة للمجلس التنفيذي بالاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن سيالة شكر الوزير البوركيني على تقديم التهنئة والإعراب عن الدعم الذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، متطلعاً إلى مزيد من التشاور والتنسيق الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.