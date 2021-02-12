الوطني للأرصاد: ارتفاع الموج أقل من مترين على طول الساحل والرؤية جيدة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع يكون ارتفاع الموج على طول الساحل اليوم الجمعة، أقل من مترين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية ستكون جيدة.

وأوضحت النشرة أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر، والبحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية والرؤية جيدة.

كما بينت النشرة أن الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و17 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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