الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم مهارات الحوار بين الطلاب الليبيين

بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشريكها المعهد الديمقراطي الوطني (إن دي أى)، تقوم مؤسسة الحوار والمناظرة بالبحث عن طرق مبتكرة لتوفير إمكانيات التواصل للطلاب الليبيين وإسماع أصواتهم.

قالت السفارة الأمريكية في بيان: “بفضل منصة “حصة” (7essa.ly) المختصّة بالتعليم الإلكتروني, والتي تم إطلاقها في ديسمبر، بإمكان الطلاب الآن الوصول إلى محتوى تعليمي وتعلم مهارات النقاش والتواصل, والبقاء على اتصال مع بعضهم البعض”.

أضافت السفارة الأمريكية: “يواصل الجيل القادم من القادة الليبيين التواصل من خلال النقاش والحوار على الرغم من التحديات التي يواجهونها بسبب الصراع المستمر والقيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا”.