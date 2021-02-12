لمواجهة وباء كورونا.. بلدي سبها يوقف كافة النشاطات الثقافية والمناسبات الاجتماعية

أوقف المجلس البلدي سبها، بالتشاور مع لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في المدينة، كافة النشاطات الثقافية والمناسبات الاجتماعية حتى يوم الثلاثاء 16 فبراير.

جاء ذلك في اجتماع عقد الخميس، لمناقشة الوضع الوبائي، وتم خلاله اتخاذ قرارات للحد من الانتشار، من بينها إلزام القطاعات العامة والخاصة بارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين قبل الدخول، يجب على كافة الموظفين والمترددين على القطاعات ارتداء الكمامات ولا يسمح لهم بالدخول من دونها، وعدم إقامة أي محفل أو تجمع ودعوة المواطنين للحضور ، كذلك الأفراح والمأتم، إلى جانب التشديد على الإجراءات الاحترازية في المساجد وفي حالة المخالفة يقفل المسجد المخالف.

كما قرر المجلس ضرورة إلزام المصلين في المساجد بجلب السجادة وارتداء الكمامة وعدم التصافح والتجمع بعد الصلاة و أي مسجد يخالف هذه الإجراءات يقفل، مع التشديد على الإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية، على أن تستمر العملية التعليمية وفقاً للتوصيات والإجراءات المنصوص عليها من قبل الوزارة ولجنة إدارة الأزمة وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، إلى جانب التوعية من خلال وسائل الإعلام على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكد المجلس على ضرورة التشديد على المطاعم والمقاهي باتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم التجمع داخل الأماكن المغلقة واستغلال الفسح والحدائق المفتوحة التابعة للمطاعم والمقاهي، كما لا يسمح للمواطنين بالجلوس في الصالات المغلقة ويسمح لهم باستخدام الأماكن المفتوحة التابعة للمقهى.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والمراقبة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

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