ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 February, 2021

أعلنت النقابة العامة لعمال النفط ،اليوم الجمعة ،عن دخول أول ناقلة نفط لميناء الحريقة عقب فك الاعتصام.

وكان جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق (سرية الحريقة طبرق) قرّر إنهاء الاعتصام وفتح ميناء الحريقة أمام حركة النواقل من تاريخ اليوم.

وأوضح منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية طبرق في بيان لهم أن إنهاء الاعتصام جاء بعد أن تمت حلحلة مشكلة المرتبات المتأخرة.