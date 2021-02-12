أغوستيني: عملية إيريني نجحت والمشككون تناسوا افتقارها لموارد معينة

أكد قائد عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فابيو أغوستيني، نجاح العملية، مشيرا إلى أنها حققت حتى الآن في 1700 سفينة تجارية و150 رحلة مشتبها فيها، و16 ميناء، وراقبت25ن مطارا.

أغوستيني وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست مونيتور الإخباري، شكك في الانتقادات القائلة بأن العملية فشلت في الإنفاذ الفعال لحظر الأسلحة، وقال إن النقاد يفشلون في تقدير أن إيريني تفتقر إلى موارد معينة، فضلا عن وجود حالة من عدم التعاون من أصحاب المصلحة المعنيين مثل الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وبخصوص إمكانية مساعدة إيريني في مراقبة وقف إطلاق النار، قال أغوستيني إن توسيع الدور ليس متوقعا حاليا ويتطلب اتفاقا بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية.

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