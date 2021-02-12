“خارجية الوفاق”: بوقادوم يؤكد لسيالة استمرار تعاون الجزائر مع ليبيا في مجال الكهرباء

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة التطورات الليبية مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى مسارات العملية السياسية فى ليبيا، وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وأكد الوزير الجزائري حرص بلاده على دعم عملية السلام فى ليبيا وتحقيق الاستقرار والأمن فيها، واستمرار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال الكهرباء وصيانة وتشغيل المحطة الكهربائية.