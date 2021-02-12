الرعيض: دور مجلس النواب قد انتهى وبإمكان أعضاء ملتقى الحوار منح الثقة للحكومة

قال عضو مجلس النواب المنشق وعضو ملتقى الحوار السياسي محمد الرعيض، الخميس، إنه إذا ما ال منح الثقة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي فإن من حقهم مساءلة الحكومة، وبذلك يعتبر دور مجلس النواب قد انتهى، وفق زعمه.

الرعيض، وفي تصريح لقناة الإخوان المسلمين “ليبيا بانوراما”، أكد على ضرورة أن يلتئم مجلس النواب لإتمام كافة الاستحقاقات وإصدار القوانين والقرارات المطلوبة منه، بدءا بإعطاء الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن الأمر يختلف عما كان عليه في السابق، حيث إن هناك قناعة راسخة لدى النواب إذا ما فشلوا هذه المرة فلن يكون لهم أي دور مستقبلا، وفق قوله.