امغيب: لابد من إفساح المجال للمنفي وعدم وضع العراقيل في طريقه نحو المصالحة

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، الجمعة، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، إلى الجيش قوبلت برفض شديد وغضب كبير من قبل سياسيين وإعلاميين في طرابلس، متسائلا فلماذا ؟

وأضاف امغيب في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” ألا يعلمون أن “المنفي” هو الآن رئيس لمجلس يمثل كل الشعب الليبي بمختلف أطيافه ومكوناته وتواجهاته، موضحا أن من أهم واجباته التواصل مع الجميع من أجل مصلحة الوطن أن كانوا حريصين فعلاً على مصلحة الوطن كما يدعون .

وتساءل امغيب ألا يعلم هؤلاء أن المنفي تم انتخابه من قبل فريق الحوار في جنيف وفيه ممثليهم الذين لم يسمع منهم سابقاً أنهم لايمثلونهم أم أنهم كانوا يخططون في ذلك الوقت لتنصيب شخصية فصلت على مقاسهم كما يريدون هم لا كما يريد الوطن؟

وطالب امغيب بأن يتركوا المنفي يعمل ويتوقفوا عن اتهامه ووضع العراقيل في طريقه ويرجعوا إلى عقولهم، مؤكدا أنه لا حياة ولا أمن ولا استقرار لوطن من دون جيش يحميه.

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