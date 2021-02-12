ترحل 21 لاجئا من ليبيا إلى كندا عن طريق مفوضية اللاجئين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا، إنها رحلت 21 لاجئًا هذا الأسبوع من ليبيا إلى كندا .

المفوضية ذكرت في بيان لها عبر “تويتر” اليوم الجمعة، أن من بين هؤلاء اللاجئين، رجل يدعى منتصر السوري ويبلغ من العمر 47 عاما وهو أب لأربعة أولاد.

وأوضح السوري، أنه عندما علم بموعد سفره شعر بتأثر شديد، إذ أنه سيترك الكثير من الأشخاص الطيبين الذي تعامل معهم في ليبيا، موضحا أنه لولا مستقبل أطفاله ما ترك ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد، جددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، التأكيد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا.

وقالت المفوضية في تغريدة لها الجمعة على تويتر، إن خفر السواحل الليبي أعاد 93 مهاجرا إلى ليبيا خلال ليلة أمس.

وأضافت المفوضية أن فرقها كانت موجودة في نقطة الإنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة والمساعدات الإنسانية لجميع الناجين.

واعتبرت ليبيا في العديد من التقارير الدولية ميناءا غير آمن للمهاجرين، بسبب أعمال العنف والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين، ناهيك عن عمليات الاتجار بالبشر التي تم رصدها.