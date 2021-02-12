تنظيمات سياسية تطالب باستصدار قرار أممي يلزم بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

دعت 5 بما تسمى تنظيمات سياسية، الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى التركيز على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية، وخلق أرضية جامعة لليبيين؛ لتسهيل الطريق أمام المسار الانتخابي في الموعد المحدد.

وصدر البيان المشترك عن ماتعرف ب التكتل المدني الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، تحالف القوى الوطنية، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط، و أكد أنه على رأس مهام الحكومة المكلفة ضمان وضع أمني مستقر نسبيًا يتيح المساحة للتنافس الانتخابي بشكل عادل أمام جميع شرائح المجتمع، الأمر الذي يمهد لتسليم السلطة بشكل سلس للحكومة القادمة المنبثقة من مؤسسة تشريعية منتخبة، مشيرًا إلى أن القيام بهذه المهام لن يأتي إلا من خلال حكومة أزمة مصغرة قائمة على كفاءات وطنية وبرنامج عمل واضح لتنفيذ أولويات السلطة التنفيذية، حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

وأعربت ما تسمى بالتنظيمات عن أملها في أن تُمنح البلديات صلاحيات خدمية أوسع للتقليل من المركزية الموجودة في بنيان الدولة، وبما يضمن تمتع المواطنين بالخدمات الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات اليومية التي يعاني منها الشعب الليبي العظيم، على أن تتفرغ الحكومة للقطاعات السيادية والعمل على إزالة معوقات بناء الدولة.

ودعا البيان، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه توفير الضمانات الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات، مطالبا بإصدار قرار أممي يلزم بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وبعدم عرقلة أو تهديد العملية الانتخابية.

كما أعرب البيان عن أمله بأن يستكمل الملتقى واللجانُ المنبثقة عنه كاللجنة القانونية بقية المهام المناطة بهم، ومن ضمنها الاتفاق على القاعدة الدستورية والقوانين التي ستقام وفقها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، والعمل على تطبيق مخرجات أعمال لجنة 5+5 والتأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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