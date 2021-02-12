نادية عمران: إحالة “التعديل الدستوري” لمجلس النواب لإقراره بجلسة عاجلة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إنه تم الاتفاق على تقديم مشروع التعديل الدستوري إلى مجلس النواب لإقراره بجلسة عاجلة.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، اليوم الجمعة، أن هذه التعديلات تأتي لمخالفة ما تضمنه التوافقات السياسية الأخيرة ما هو موجود في الإعلان الدستوري الحالي، كالاستفتاء على الأقاليم التاريخية الثلاث وإلغاء نسبة الثلثين المطلوبة لإقرار الدستور.

وأوضحت أن التعديل المقترح من اللجنة الدستورية نص على اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور؛ حيث ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بـ “نعم” الأغلبية المطلقة “50+1” في الأقاليم الثلاثة.

وأشارت عضو اللجنة إلى أن التعديل نص على أنه إذا رفض مشروع الدستور فإنه يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، أما إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره مفوضية الانتخابات مبنية أسباب ذلك، يكون نافذا بعد إقراره من مجلسي النواب والدولة، وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية.