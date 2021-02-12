اعتراض قرابة 1500 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أكدّ مصدر مسؤول في منظمة IRC غير الحكومية وضابط في خفر السواحل الليبي، اعتراضهم قوارب لحوالي 1500 مهاجر غير قانوني قبالة الساحل الغربي لليبيا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وأوضح المسؤول في منظمة IRC عادل الإدريسي، إنّ قوات خفر السواحل الليبية أنقذت حياة حوالي 1500 مهاجراً خلال الأسبوع الماضي من خلال عدة عمليات قامت بها.

وذكر قائد خفر السواحل محمد عبد العالي أنّهم أنقذوا يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري حياة حوالي 240 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين.

وأشار عبد العالي، إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء اعتراض قوارب المهاجرين، وقال إنّهم واجهوا صعوبات في نقل ركاب القارب الأول، في حين حاول ركاب القارب الثاني معارضتهم قبل أن يتم إعادتهم جميعاً لليبيا.

من جهةٍ أخرى أفادت المتحدثة باسم سفينة أوبن آرمز الإنسانية فيرونيكا ألفونسي، إنّ زوارق خفر السواحل الليبي أعادت أكثر من 200 مهاجر، بينما استنكر مؤسس السفينة في تغريدةٍ نشرها على حسابه في تويتر إنّ إرجاع المهاجرين من المياه الدولية أمر غير قانون ويتم بالتواطؤ مع أوروبا، وفقا لما نقله موقع “مهاجر نيوز” المهتم بملف الهجرة غير القانونية.

وكانت تقارير المنظمة الدولية للهجرة قد أشارت لوفاة أكثر من 1200 مهاجر في العام 2020 أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية