الخارجية التركية: سياساتنا قائمة على الإنصاف وليس من حق مصر واليونان إلغاء اتفاقيتنا مع حكومة الوفاق

ردت وزارة الخارجية التركية على بيان ط وزراء خارجية مصر و اليونان وقبرص حول دعوتهم الحكومة الجديدة إلى إلغاء الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق.

قال حامي أقصوى متحدث الخارجية التركية في بيان، الجمعة: ” لا يحق لمن جر ليبيا إلى عدم الاستقرار واحتضن الانقلابيين أن ينتقد سياسات تركيا القائمة على الإنصاف بالمنطقة” وفق قوله.

وفي وقت سابق، رحبت كل من مصر واليونان وقبرص بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة بعد اختتام اجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

وبحسب البيان الذي طالعته “الساعة 24″، فإن الدول الثلاث تعتبر السلطة الجديدة إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر 2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية.

وفي ذات السياق، شددت الدول الثلاث على الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

كما أكد البيان المشترك على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة “5+5” وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال البيان: “ندعم بشدة الحل السياسي الليبي الخالص للأزمة، ونعتبر أي تدخل أجنبي غير مقبول، وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا وفايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.