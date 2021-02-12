امغيب: لابد من إفساح المجال للمنفي وعدم وضع العراقيل في طريقه

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، إلى قيادة الجيش الوطني قوبلت برفض شديد وغضب كبير من قبل سياسيين وإعلاميين في طرابلس، متسائلا فلماذا ؟

امغيب أضاف في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” اليوم الجمعة، ألا يعلمون أن “المنفي” هو الآن رئيس لمجلس يمثل كل الشعب الليبي بمختلف أطيافه ومكوناته وتواجهاته، موضحا أن من أهم واجباته التواصل مع الجميع من أجل مصلحة الوطن أن كانوا حريصين فعلاً على مصلحة الوطن كما يدعون .

وتساءل امغيب ألا يعلم هؤلاء أن المنفي تم انتخابه من قبل فريق الحوار في جنيف وفيه ممثليهم الذين لم يسمع منهم سابقاً أنهم لايمثلونهم أم أنهم كانوا يخططون في ذلك الوقت لتنصيب شخصية فصلت على مقاسهم كما يريدون هم لا كما يريد الوطن؟ .

وطالب امغيب بأن يتركوا المنفي يعمل ويتوقفوا عن اتهامه ووضع العراقيل في طريقه ويرجعوا إلى عقولهم، مؤكدا أنه لا حياة ولا أمن ولا استقرار لوطن من دون جيش يحميه.