بن تاهية: نتائج انتخابات بلدية طرابلس ألغيت بسبب عدم تسهيل الظروف الملائمة لها

قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، إنه بالنسبة لانتخاب المجلس البلدي طرابلس التي كانت يوم السادس من فبراير الماضي، وأعلنت النتائج يوم الأحد الماضي؛ من حق أصحاب المسعي التقدم بطعون أو أي إجراءات قضائية أمام المحاكم المختصة.

وأكد بن تاهية، أن المحكمة الجزئية الدرجة الأولى، التي قضت بإلغاء النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس؛ أصدرت حكمًا جزئيًا، موضحًا أن أسباب هذا الحكم هي عدم تسهيل الظروف الملائمة للوكلاء والمراقبين، وعدم مراعاة المادة “52” التي تقتضي أن يوم الانتخاب للمجلس البلدي يجب أن يكون يوم عطلةٍ رسميةٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24