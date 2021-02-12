بوقادوم يؤكد لـ سيالة على دعم الجزائر لعملية السلام في ليبيا

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة، الجمعة هاتفيا مع وزير الخارجية الجزائرى، صبري بوقادوم، مسارات العملية السياسية فى ليبيا وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة.

وقالت خارجية الوفاق في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن بو قادوم أكد حرص الجزائر على دعم عملية السلام فى ليبيا وتحقيق الاستقرار والأمن.

وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الهاتفي مناقشة تطوير التعاون المشترك والتأكيد على استمرار تبادل الخبرات والتجارب فى مجال الكهرباء و صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية .

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