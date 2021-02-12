الوفاق تنفي ارتفاع مصروفات السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج

نفت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، المعلومات التي تداولتها بعض الصحف الإلكترونية وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما نشر عن رصد ديوان المحاسبة ارتفاعا في مصروفات السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بين عامي 2018-2019 بأكثر من 10 ملايين دينار ليبي .

وأكدت إدارة الإعلام الخارجي في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على أن ما ورد بشأن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة يتعلق ببعض الملاحظات، مضيفة أن خارجية الوفاق لم تستلم أي ملاحظات وتقارير من ديوان المحاسبة بشكل رسمي وأن المعلومات الواردة بوسائل الإعلام غير دقيقة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على ترشيد الانفاق العام تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجهات العليا التى تخص تقليص عدد الموفدين بالخارج وتخفيض المرتبات والمزايا المالية.

وأبدت إدارة الإعلام الخارجي استغرابها لما ذكر بأن مرتبات العاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج لم تنخفض إلا بنسبة 10%، مبينة أن نسبة الانخفاض تزيد عن 35% انعكاسا على تنفيذ الملاك الوظيفي في الخارج وخفض المرتبات إلى 31% تقريبا.

وأضاف البيان أن الوزارة تنفي ما تم ذكره بالإعلام بأن المصروفات العمومية ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في معدل الإنفاق عام 2019 بنسبة 25% مقارنة بعام 2018.

وتابع البيان أن إدارة الإعلام الخارجي أعربت عن خشيتها في ما نشر من معلومات مغلوطة حول زيادة عدد البعثات في الخارج إلي أن وصل 150 بعثة بدلا من 138 بين عامي 2018-2019، مؤكدا أن ما نشر غير صحيح بل لم يتم فتح أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية منذ 2011، مضيفا أنه تم فقط فصل السفارة الليبية بروكسل عن بعثة الاتحاد الاوروبي بروكسل وكذلك الأمر بالنسبة لبعثة ليبيا لدى الاتحاد الإفريقي وتم بناء على عرض من وزارة الخارجية تصحيحا للوضع الدولي لهذه البعثات بأن تحظى باستقلالية وتمت الموافقة من قبل المجلس الرئاسي بأن يتم تنفيذ الفصل.

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