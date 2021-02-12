نورلاند يؤكد للمنفي دعم واشنطن لـ”الرئاسي “

أخبار ليبيا 24 – متابعات

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للمجلس الرئاسي الليبي الجديد وحكومته.

وقال مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي ربيع خليفة، في بيان له، إن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نولاند، هاتف المنفي، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الأمريكي، خلال الاتصال اليوم الجمعة، دعم واشنطن للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته لتأدية مهامها، فيما يجري محمد المنفي زيارة إلى طبرق لتوحيد المؤسسات.

وكان المنفي قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى مدينة طبرق قادمًا من بنغازي، لبحث عملية توحيد المؤسسات الليبية، لتعبيد الطريق نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال رئيس المجلس الرئاسي، في تصريحات إعلامية، إن المهمة الأولى التي يسعى لإنجازها هي توحيد الجيش عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي سيقوم بدعم المسار، حتى يتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية.

المنفي أوضح أن زيارته إلى بنغازي وطبرق، جاءت في إطار هذا الهدف، مشيرًا إلى أن المسار العسكري من أهم المسارات التي يجب العمل عليها، بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي.

ولفت إلى أن المسار الثاني يشمل توحيد المؤسسات، وسيلمس المواطن جدواها في الفترة القريبة لتحسين أوضاعه المعيشية، والوصول إلى الانتخابات، مؤكدًا أنه لا اقتراع دون أمان يتحقق بواسطة قوات الجيش والشرطة.

رئيس المجلس الرئاسي قال أيضا إن المسار الثالث الذي سيعمل عليه هو ملف المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا دراسة عدة تصورات، سيختار من خلالها شخصيات لتقود هذه المصالحة.

واختتم تصريحاته بقوله “للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي من خلالها يستطيع الليبيون اختيار من يمثلهم وتعود الأمانة لأهلها، يجب علينا العمل بشكل جماعي لا فردي”.