تصنيف أفضل الدول في تربية الأطفال.. ليبيا في المركز الـ 114 عالميا والـ 14 عربيا

كشفت مجلة “ceoworld” الأمريكية أن السويد حصلت على المركز الأول للعام الثاني على التوالي كأفضل الدول حول العالم في تربية الأطفال.

وقالت المجلة في تقرير لها أن التقييم شمل 159 دولة حول العالم، مضيفة أنه تم تصنيف الدول عبر 12 مقياسا مختلفا، مبينة أنه تم استطلاع آراء 260 ألف شخص.

وبحسب التقرير جاءت ليبيا في المركز الـ 114 عالميا والـ 14 عربيا من أصل 16 دولة عربية موجودة في التصنيف بالحصول على 56,2 درجة فقط.

وتابع التقرير أن المقاييس الـ12 التي تم الاعتماد عليها في تصنيف الدول هي نظام التعليم العام والسلامة والمساواة بين الجنسين والحياة الطبيعية والسعادة وتكلفة المعيشة والوصول إلى الخدمات الصحية والنظافة والصرف الصحي وقوانين صديقة للأسرة مثل إجازة الأبوة والأمومة ونقص الفقر والحرية الإنجابية وحقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن الأطفال بحاجة إلى أنظمة صحية وتعليمية ذات مستوى عال بالإضافة إلى أنظمة دعم اجتماعي وعائلي لمساعدتهم على النمو بشكل طبيعي دون أي ضغوط لا داعي لها.

وأوضح التقرير أن الدول الإسكندنافية هيمنت على تصنيف أفضل دول العالم في تربية الأطفال وجاءت السويد في المركز الأول ثم الدنمارك والنرويج وفنلندا في المركز السادس وأيسلندا في المركز الثامن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المركز الـ 15 بعد بعض الدول الأوروبية وكندا وأستراليا واحتلت كندا المركز الخامس.

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