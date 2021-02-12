إصابة رجل إطفاء أثناء محاولة إخماد حريق بمزارع النخيل في مرادة مستمرة منذ أمس

أصيب رجل إطفاء أثناء مشاركته في محاولة إخماد حريق بمزارع أشجار النخيل في منطقة مرادة منذ ليلة البارحة، بحسب ما أعلنته هيئة السلامة الوطنية.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فرق الإطفاء التابعة لقسم مرادة مازالت تحاول إخماد الحريق بشاحنة إطفاء واحدة لكن دون جدوى، نتيجة قلة الإمكانيات وشاحنات الإطفاء.

وأكدت الهيئة إصابة أحد عناصر فريق الإطفاء ويدعى أمير خليفة، مشيدة بالعاملين بحقل الراقوبة النفطي التابع لشركة سرت الذي يبعد 20 كلم عن موقع الحريق لدعم فرع الهيئة في مرادة بشاحنة إطفاء.

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