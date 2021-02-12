خلال زيارته لجامعة بنغازي .. المنفي نسعى لإعادة الإعمار والتطوير   لما تشكله الجامعة من أهمية

بنغازي 12 فبراير 2021 (وال) – زار رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور “محمد المنفي” مساء أمس الخميس جامعة بنغازي، انطلاقا من دور تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية والجامعية وماتشكله من أهمية في المرحلة المقبلة .

هذا وكان في استقبال الدكتور “محمد المنفي” رئيس الجامعة و أعضاء مجلسها وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ومدراء المكاتب والمراكز والإدارات بالجامعة.

و بحسب مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس “ربيع خليفة” فأن “المنفي” ناقش مع رئيس الجامعة والحاضرين سبل تطوير الجامعة ومعالجة المختنقات التي تعاني منها سعياً منه لإعادة إعمارها وتطوريها نظراً لما تشكله جامعة بنغازي من أهمية والتي تعتبر في مقدمة أفضل الجامعات الليبية ولها مكانة كبيرة علي مستوي العالم العربي .

وأضاف مسؤول الإعلام أن الرئيس أكد على اهتمام الرئاسي بقطاع التعليم بشكل عام في ليبيا، من حيث دعمه وتوجيه الحكومة على دعمه من أجل الارتقاء به .

وفي ختام الزيارة قامت جامعة بنغازي بتكريم رئيس المجلس الرئاسى الليبي الدكتور ” محمد المنفي “وذلك على شرف زيارته الأولي لها . (وال – بنغازي) ف ع

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