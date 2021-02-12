خلال زيارته لطبرق .. المنفي سنعمل على 3 مسارات توحيد الجيش والمؤسسات والمصالحة

طبرق 12 فبراير 2021 (وال) – وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور” محمد المنفي ” صباح اليوم الجمعة لمدينة طبرق في أولي زيارته للمدينة بعد زيارة مدينة بنغازي .

وبحسب مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد “ربيع خليفه ” أنه فور وصول الرئيس كان في استقباله شخصيات عسكرية وسياسية، في مقدمتهم رئيس أركان السلاح الجوي فريق ركن “صقر الجروشي”، ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” وأعيان ومشايخ ووجهاء المدينة وضواحيها .

والقي رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية خلال مراسم الاستقبال كلمة ترحيبيه لرئيس المجلس الرئاسى، مرحباً به في المدينة التي تعتبر مسقط رأسه .

وعبر الدكتور “محمد المنفي” خلال كلمته التي ألقاها عن مدي سعادته على حفاوة الاستقبال، موضحًا من ضمن الأهداف الأساسية للمجلس الرئاسي الجديد والتي من أهمها المصالحة الوطنية، ولم الشمل، وجمع كلمة الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية استكمالاً لمباحثات لجنة (5+5) ومساعي البعثة الأممية .

وأكد الرئيس أن المجلس الرئاسى الجديد سيقوم بتوحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية والتي ستنعكس بالإيجاب علي المستوي المعيشي للمواطن الليبي .

ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجلس الرئاسى الدكتور محمد المنفي خلال هذه الزيارة بعدة اجتماعات مهمة .

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية لرئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي” بعد مدينة بنغازي منذ توليه رئاسة المجلس الرئاسي، وستكون ضمن سلسلة من الزيارات التي سيجريها الرئيس لكل المدن والمناطق الليبية. (وال – طبرق) ف ع

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