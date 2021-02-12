نورلاند يؤكد للمنفي دعم واشنطن لـ”الرئاسي الجديد “

طبرق 12 فبراير 2021 (وال) – استقبل رئيس المجلس الرئاسى الجديد الدكتور “محمد المنفي ” مساء هذا اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من سعادة السفير الأمريكي لدي ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

وقال مسؤول الإعلام الخاص برئيس المجلس الرئاسي إنه جري خلال الاتصال استعراض العلاقات الثائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادة السفير الأمريكي للرئيس خلال الاتصال عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته لتأدية مهامها. (وال – طبرق) ف ع

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