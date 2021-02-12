المشير خليفة حفتر يؤكد دعمه للمجلس الرئاسي الليبي الجديد

التقى المشير خليفة حفتر الخميس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عرب، وبعد اللقاء أعرب حفتر عن “دعم القوات المسلحة لعملية السلام والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي”.

أبدى المشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، دعمه الخميس لعملية سلام لإنهاء عقد من الفوضى، إثر لقائه رئيس المجلس الرئاسي الجديد.

والتقى القائد العسكري بمحمد المنفي، الدبلوماسي السابق المتحدر أيضا من شرق ليبيا، والذي تم اختياره الأسبوع الماضي خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة لترؤس المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن حفتر أعرب عن “دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في (كانون الأول)ديسمبر القادم”.

ووصل المنفي إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي آتيا من اليونان الخميس وتوجه فورا للقاء حفتر في مقره في الرجمة، الواقعة على بعد حوالى 25 كيلومترا خارج المدينة.

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