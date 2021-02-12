الرعيض يؤكد على ضرورة التئام النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، إنه إذا ما آل منح الثقة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي فإن من حقهم مساءلة الحكومة، مضيفا أنه بذلك يعتبر دور مجلس النواب قد انتهى، على حد قوله.

وأكد الرعيض في تصريحات صحفية، على ضرورة أن يلتئم مجلس النواب لإتمام كافة الاستحقاقات وإصدار القوانين والقرارات المطلوبة منه بدءا من إعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

وتابع الرعيض أن هناك قناعة راسخة لدى أعضاء مجلس النواب إذا ما فشلوا هذه المرة فلن يكون لهم أي دور مستقبلا، بحسب تعبيره.

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