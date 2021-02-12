مصر واليونان وقبرص ترحب باختيار سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا

أصدرت دول مصر واليونان وقبرص، بيانا مشتركا رحبت فيه باختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة في ليبيا.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تعتبر إنجازا كبيرا في مسار العملية السياسية، إضافة إلى كونها خطوة مهمة لإقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر المقبل.

هذا وشدد البيان المشترك لمصر واليونان وقبرص، على الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، داعيا الحكومة الجديدة إلى اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة بين تركيا وفايز السراج في نوفمبر من العام ألفين وتسعة عشر بحكم اللاغية.

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