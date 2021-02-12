تركيا تجهّز دفعة جديدة من المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تحضير دفعة جديدة تضم العشرات من المرتزقة السوريين للذهاب إلى ليبيا بعد نقلهم من سوريا إلى تركيا.

وأشار المرصد، في تقريره إلى أن هذه العملية تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه عملية عودة المرتزقة من ليبيا متوقفة، بالرغم من المطالبات الدولية والاتفاق السياسي الأخير.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا من ليبيا والتي كان من المقرر أن تتم خلال الساعات الماضية توقفت لأسباب مجهولة، وأن المقاتلين البالغ عددهم 140 والذين تحضروا للعودة إلى بلادهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تم إبلاغ بإيقاف عودتهم دون إيضاح الأسباب الأمر الذي أثار استياءهم.

وما تزال عملية تجنيد المرتزقة على الأراضي السورية، مستمرة وفقا لما نشره المرصد في الثاني من الشهر الجاري وهو ما يتعارض مع المطالبات الدولية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بضرورة الإخراج الفوري للمرتزقة.

وتزامن ذلك مع تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح فيها أن بلاده ستبحث في انسحاب القواتِ التركية من ليبيا في حال انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا، مشيرا الى أن الوجودَ التركي في ليبيا يأتي من منطلق دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري.

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