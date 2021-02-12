علي السعيدي: الانتخابات ستجرى تحت أي ظرف لأن الليبيين اكتفوا من التدخلات الخارجية

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الليبيين يحتاجون إلى التوافق بعيدا عن لغة الإملاءات وفرض الوجود بالقوة التي تحاول بعض المليشيات اتباعها الآن، وهو ما يؤكد أهمية وجود جيش وطني قوي موحد.

وثمن السعيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، متمسكا بـ”أحقية الجيش الوطني الليبي في محاربة التنظيمات الإرهابية وقهرها لتأمين خيارات الليبيين”.

وأكد عضو مجلس النواب أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى تحت أي ظرف لأن الليبيين اكتفوا من التدخل السافر من بعض الدول في مصير بلادهم”.