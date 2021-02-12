ليبيا الان

علي السعيدي: الانتخابات ستجرى تحت أي ظرف لأن الليبيين اكتفوا من التدخلات الخارجية

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن الليبيين يحتاجون إلى التوافق بعيدا عن لغة الإملاءات وفرض الوجود بالقوة التي تحاول بعض المليشيات اتباعها الآن، وهو ما يؤكد أهمية وجود جيش وطني قوي موحد.

وثمن السعيدي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، جميع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، متمسكا بـ”أحقية الجيش الوطني الليبي في محاربة التنظيمات الإرهابية وقهرها لتأمين خيارات الليبيين”. 

وأكد عضو مجلس النواب أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى تحت أي ظرف لأن الليبيين اكتفوا من التدخل السافر من بعض الدول في مصير بلادهم”.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك