بوخشيم: منح الثقة للحكومة الجديدة سيتحقق باكتمال نصاب مجلس النواب

قال المحلل السياسي، صالح بوخشيم، إن أمر منح الثقة للحكومة الجديدة هو الذي سيتم إن تحقق لمجلس النواب عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب.

وأضاف بوخشيم في تصريحات صحفية، أن أمر اعتماد الحكومة الجديدة قد يتم عبر لجنة الـ75 لملتقي الحوار السياسي، لافتا إلى أن ذلك يعني تحولها للجنة تشريعية تشارك مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا.

وأوضح بوخشيم أن كثير من أعضاء مجلس النواب يحاولون عدم إضاعة فرصة بناء علاقات مع السلطة الجديدة من جانب بالإضافة إلى محاولة الظهور أمام الشعب الليبي والعالم بأن مجلس النواب شارك في وجود السلطة الجديدة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب حريصون على مصالحهم وعدم تفويت الفرصة في كسب مناصب جديدة لهم أو لمن يرتبطون بهم بمصالح متعددة، على حد قوله.

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