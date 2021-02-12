الشريف: هذا ما دار في لقاء المنفي بعدد من أساتذة جامعة بنغازي

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

12 February, 2021

كشف رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور على الشريف لبوابة افريقيا الاخبارية عن مادار في لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بعدد من أساتذة جامعة بنغازي امس الخميس.

وقال الشريف إن رئيس الجامعة أبلغ كلية الاقتصاد باللقاء والذي حضره عدد من الاساتذة و ان زمن اللقاء لم يكن طويلا، متابعا أن “أول ما دخل رئيس المجلس الرئاسي للمدرج قال أنه حضر للاستماع فقط، الاستماع الى مطالب الجامعة اولا ثم الاستماع الى رؤية اساتذة الجامعة للمرحلة الحالية، ورؤيتهم لمتطلبات العمل للمستقبل”.

وواصل الشريف حديثه قائلا “تحدث عدد من أساتذة الجامعة في الشؤون السياسية والاقتصادية الراهنة ، واستعرض اساتذة الاقتصاد بالتحليل المستوى المعيشي المتدني للمواطن الناجم عن السياسات السيئة التي قام بها المصرف المركزي، وعن تدني دخل الفرد وعدم وجود اية معالجات لمشاكل التضخم التى ادت الى وصول قرابة 80% من الليبيين الى تحت خط الفقر”.

وتابع الشريف “لقد طلبت شخصيا من رئيس المجلس الرئاسي في هذا اللقاء بالتعجيل في رفع قيمة الدينار الليبي والضغط على المصرف المركزي في هذا الاتجاه خوفا من أن هذه السياسة إنما تكون وجدت لحل مشكلة الدين العام فقط، دون النظر الى التبعات التى حدثت للمواطن من جراء هذه السياسة، فبقاء قيمة الدينار منخفضة تؤدي الى انخفاض القوة الشرائية، وقد شددت في طلبي بان يعاد النظر في سعر الصرف الحالي بتعديله والاتجاه الى تغيير إدار المصرف المركزي إذ المحافظ كان سبب المشكلة، فقد جمد الاعتمادات لفترة طويلة خاصة عن المنطقة الشرقية برقة مما خفض المعروض من السلع وأدى الى ارتفاع الأسعار، وقد وصل الآن الى الدقيق وهو سلعة أمن قومي، ونوهت بضرورة أن تتدخل الحكومة بشكل سريع جدا لمعالجة الوضع وخاصة سلعة الدقيق، وخدمة الكهرباء وبعض القضايا الاخرى الملحة”.

وأردف الشريف “حاولنا أن نركز على مايمكن انجازه خلال فترة عمل رئيس المجلس الرئاسي المقبلة و هي فترة قصيرة من عشرة أشهر لا تكفي لإجراء سياسة طويلة الأجل لعلاج مشاكل مزمنة”.

وتابع الشريف “بعد الاستماع إلينا قال الدكتور المنفي أن اختصاصات المجلس الرئاسي محدودة لكنه سيبذل جهده للقيام بكل ما يمكنه القيام به وأنه سيخاطب الحكومة ويتابعها لتذليل الصعوبات ومعالجة القضايا الأساسية خلال الفترة القصيرة”.

وقال الشريف أن رئيس الجامعة تحدث عن حاجة الجامعة للاعمار وأن المنفي وعد بانه سيبذل جهده لأن تكون الجامعة من أولوياته خاصة وأنه من خريجيها.