بوالخطابية يستقبل المنفي بمطار طبرق

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي بمطار طبرق.

أوضحت البلدية، أن الاستقبال كان بحضور عمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وأمر السلاح الجوي الفريق صقر الجروشي ورئيس المخابرات العامة وعدد كبير من ضباط وضباط صف وحكماء المنطقة.

وتأتي زيارة المنفي، للمنطقة الشرقية، ضمن جولاته الداخلية للمدن والمناطق الليبية، ضمن الجهود لتوحيد الآراء حول وإنهاء الأزمة.

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