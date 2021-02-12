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بوالخطابية يستقبل المنفي بمطار طبرق

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي بمطار طبرق.

أوضحت البلدية، أن الاستقبال كان بحضور عمداء بلديات امساعد وبئر الأشهب وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ميمون عبدالرسول وعبدالكريم بوطابونة وأمر السلاح الجوي الفريق صقر الجروشي ورئيس المخابرات العامة وعدد كبير من ضباط وضباط صف وحكماء المنطقة.

وتأتي زيارة المنفي، للمنطقة الشرقية، ضمن جولاته الداخلية للمدن والمناطق الليبية، ضمن الجهود لتوحيد الآراء حول وإنهاء الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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