العزوزي يجري زيارة إلى مصراتة

قام عميد بلدية بني وليد، الدكتور يونس العزوزي، رفقة عضوي المجلس البلدي محمد امبارك و حسين سلامة ، بزيارة لبلدية مصراتة ضمن الزيارات التي يقوم بها المجلس البلدي لعدد من المدن لبحت العلاقات وسبل التعاون بين البلديات.

وأوضحت البلدية، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة المجلس والوقوف على المشاكل التي يعاني منها المواطن لحلحلتها.

والتقى عميد بني وليد وأعضاء المجلس البلدي، بإدارة شركة البريقة وتم الاتفاق على رفع وزيادة كميات طلبيات الوقود لشركة الشرارة وذلك حسب حاجة المحطات في البلدية، إضافة الى زيادة طلبيات غاز الطهي الى عدد 4 شحنات ليتم توزيعها على المواطنين.

كما اجتمع عميد وأعضاء البلدية برئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة الليبية للحديد والصلب ، وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين الشركة وبلدية بني وليد.

وتطرق الاجتماع، إلى الصعوبات والمشاكل التي تواجه تجار مادة الحديد في بلدية بني وليد وكيفية حلحلتها، وسيتم تفعيل كل ما تم الاتفاق عليه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص .

وتم الاتفاق على افتتاح فرع أو مكتب لمحطة مصراتة البحرية ليتمكن المواطنين داخل المدينة من الحجز وتقريب المسافات عليهم للتخفيف من معاناتهم في قطع مسافات طويلة لإنجاز معاملاتهم.

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